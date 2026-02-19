27 мая 2026, среда, 17:44
6
  • 19.02.2026, 17:21
  • 6,268
У Mak.by, KFC и Burger King нашли серьезные нарушения

В чем дело?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило рынок доставки еды. Как сообщили в ведомстве, при оформлении заказа клиентам не предоставлялся выбор формы оплаты.

Так, в большинстве случаев при заказе доставки оплата предлагалась исключительно картой, но также зафиксирован случай приема только наличных.

Кроме того, на сайтах компаний не оказалось необходимой информации, а также устанавливали необоснованные ограничения в виде минимальной суммы заказа.

Как уточнили в МАРТ, в списке организаций, в деятельности которых нашли нарушения, — УП «Мак.Бай» (рестораны Mak. by), ООО «КреативФудС-Восток» и ООО «Бел Фуд Сервис» (рестораны KFC), ООО «Бургер БК» (рестораны Burger King), ООО «Компания Кафе Гараж» (рестораны GARAGE), а также ООО «Фуд Лайм» (сервис eda-dostavka.by).

Всем компаниям выдали предписания устранить выявленные нарушения.

