У Mak.by, KFC и Burger King нашли серьезные нарушения

У Mak.by, KFC и Burger King нашли серьезные нарушения6
- 19.02.2026, 17:21
В чем дело?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило рынок доставки еды. Как сообщили в ведомстве, при оформлении заказа клиентам не предоставлялся выбор формы оплаты.
Так, в большинстве случаев при заказе доставки оплата предлагалась исключительно картой, но также зафиксирован случай приема только наличных.
Кроме того, на сайтах компаний не оказалось необходимой информации, а также устанавливали необоснованные ограничения в виде минимальной суммы заказа.
Как уточнили в МАРТ, в списке организаций, в деятельности которых нашли нарушения, — УП «Мак.Бай» (рестораны Mak. by), ООО «КреативФудС-Восток» и ООО «Бел Фуд Сервис» (рестораны KFC), ООО «Бургер БК» (рестораны Burger King), ООО «Компания Кафе Гараж» (рестораны GARAGE), а также ООО «Фуд Лайм» (сервис eda-dostavka.by).
Всем компаниям выдали предписания устранить выявленные нарушения.