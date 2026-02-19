Их никогда не видели здесь прежде: впервые в истории акулу заметили в водах Антарктиды
- 19.02.2026, 17:29
Открытие переписало представления о местной фауне.
У берегов Антарктида впервые зафиксировали крупную акулу, что ставит под сомнение многолетнее убеждение о том, что эти воды полностью свободны от хищников. Ученым удалось снять загадочную глубоководную «спящую» акулу у Южных Шетландских островов, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Съемка велась в январе 2025 года на глубине около 490 метров. В тусклом свете камеры появился массивный силуэт длиной до четырех метров. Ученые описали его как «неуклюжую бочку», медленно движущуюся вдоль темного морского дна. Температура воды в этом слое всего 1,27°C — показатели, при которых существование акул ранее считалось невозможным.
По словам исследователя Алана Джеймисона, обнаружение стало полной неожиданностью — в Антарктике акул никогда не замечали. Ранее специалисты полагали, что химический состав и экстремальный холод делают регион непригодным для подобных хищников.
Однако кадры показали не только акулу, но и неподвижного ската — дальнего родственника акул, известного своей способностью выживать в южных широтах. Это укрепляет версию о том, что часть глубоководной фауны здесь все же скрыта от наблюдений.
Ученые не исключают, что «спящие» акулы могут быть постоянными обитателями Южного океана, просто оставались незамеченными из-за малоизученности региона. Также возможно, что климатические изменения и потепление морей подтолкнули их дальше на юг.
Открытие может радикально изменить понимание пищевой цепи Антарктики и открыть новую страницу в изучении ее биоразнообразия.