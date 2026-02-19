закрыть
27 мая 2026, среда, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси по тревоге поднимали в воздух истребитель

4
  • 19.02.2026, 17:30
  • 6,398
В Беларуси по тревоге поднимали в воздух истребитель

Для сбития неопознанного объекта.

Как стало известно «Флагштоку» от одного из украинских Telegram-каналов, занимающихся мониторингом воздушной обстановки, 18 февраля днем белорусский истребитель Су-30 был поднят по тревоге с аэродрома Барановичи в связи с обнаружением в воздушном пространстве Беларуси неопознанного объекта.

При приближении к нему оказалось, что это большой пластиковый воздушный шар с подвешенным грузом. Около 14:30 (белорусское время) лётчик сбил его. Район сбития неизвестен.

Примечательно, что 18 февраля в районе обеда над Беларусью господствовал западный ветер. Таким образом, можно предположить, что под огонь попала белорусская контрабанда, предназначенная для ЕС.

Также стоит отметить, что воздушные шары используются в Беларуси и в соседних странах как для наблюдения за погодой, так и для создания военных систем связи.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина