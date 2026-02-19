В Беларуси по тревоге поднимали в воздух истребитель 4 19.02.2026, 17:30

Для сбития неопознанного объекта.

Как стало известно «Флагштоку» от одного из украинских Telegram-каналов, занимающихся мониторингом воздушной обстановки, 18 февраля днем белорусский истребитель Су-30 был поднят по тревоге с аэродрома Барановичи в связи с обнаружением в воздушном пространстве Беларуси неопознанного объекта.

При приближении к нему оказалось, что это большой пластиковый воздушный шар с подвешенным грузом. Около 14:30 (белорусское время) лётчик сбил его. Район сбития неизвестен.

Примечательно, что 18 февраля в районе обеда над Беларусью господствовал западный ветер. Таким образом, можно предположить, что под огонь попала белорусская контрабанда, предназначенная для ЕС.

Также стоит отметить, что воздушные шары используются в Беларуси и в соседних странах как для наблюдения за погодой, так и для создания военных систем связи.

