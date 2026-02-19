В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении 19.02.2026, 17:35

Российских оккупантов выбивают от границ Днепропетровской области.

Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и штурмовые действия на Александровском направлении, сдерживая попытки российских войск продвинуться в направлении Днепропетровской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он отметил, что ситуация на Александровском направлении, которое находится фактически на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, остается сложной, однако украинские военные уничтожают противника и не позволяют ему двигаться в сторону Днепропетровщины и населенного пункта Покровское.

По словам спикера, подразделения продолжают активные боевые действия, чтобы остановить наступление врага и стабилизировать обстановку на этом направлении.

«Там мы продолжаем контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас сложно, но он не прекращает своей активности», - резюмировал Волошин.

