27 мая 2026, среда, 18:40
«Это изменит ход войны»

  19.02.2026, 17:59
Западу стоит извлечь уроки из «переговоров» с РФ.

Западу необходимо глубже понимать, что исторический опыт, культурные коды и политическое мышление делают дипломатический стиль Россия принципиально отличным от подходов западных стран — вплоть до трактовок самих понятий «война» и «мир», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Кремль использует как западные, так и собственные традиционные стратегии, тогда как западные игроки все еще недостаточно знакомы с российской тактикой. Эксперты считают, что учиться этому необходимо уже сейчас, чтобы избежать нового дипломатического тупика.

Недавняя военная операция США в Венесуэла открывает возможность повлиять на стратегические расчеты Москвы относительно конфликта в Украина. Демонстрация силы в Западном полушарии может стать сигналом о готовности Вашингтона действовать жестко. Однако смещение американского внимания может также подтолкнуть Россию к усилению давления на Украину — особенно на фоне недавних массированных атак по Киеву и пусков гиперзвуковых ракет по Львову.

Эксперты отмечают, что усиление санкций — включая еще не окончательно принятый Закон о санкциях против России 2025 года — и давление на российский «теневой» флот могут стать ключевыми инструментами. Финансовые риски уже заметны, часть значимых российских банков, по данным отчетов, ведет переговоры о поддержке с Центробанком.

Для изменения расчетов Путина требуется усиление возможностей Украины воздействовать на российские силы в глубоком тылу. Это не только снизит эффективность наступления Москвы, но и позволит США сосредоточить ресурсы на Индо-Тихоокеанском регионе — от Япония до Филиппины.

Аналитики подчеркивают, что для успеха переговоров США должны формировать условия сами — решительно, последовательно и осознанно используя уязвимости российской дипломатии. Позитивные сигналы Москве лишь создадут образ слабости, тогда как продуманная стратегия способна изменить ход конфликта и привести к реальным договоренностям.

