Москва продает зависимость, а не нефть 2 Виктор Ягун

19.02.2026, 18:25

4,344

Что стоит за кризисом «Дружбы».

Ситуация с нефтепроводом «Дружба» в феврале 2026-го — это не технический инцидент и не локальный энергетический спор. Это классический пример политической зависимости, которую Москва годами строила через энергетику

А теперь Москва пытается конвертировать эту зависимость в переговорный рычаг против Украины и ЕС. После остановки поставок в конце января на фоне атак и взаимных обвинений Будапешт и Братислава резко активизировались: они фактически пытаются навязать Киеву и Загребу схему восстановления именно российской нефти, прикрываясь санкционными исключениями. При этом Хорватия публично отрицает транзит российского ресурса через Adria, понимая политическую цену такого шага.

Почему это выглядит «фанатично»? Потому что здесь сходятся три фактора.

Первый — экономический: долгосрочные контракты на Urals и разница в цене. Второй — технологический: инерция НПЗ, которые годами оптимизировались под российское сырье. Третий — политический: для Виктора Орбана антисанкционная риторика стала инструментом внутренней мобилизации и торга с Брюсселем.

В сумме это создает ситуацию, где энергетическая логика подменяется политической.

Может ли транзит быть точкой давления на Украину? Теоретически — да. Практически — только если Киев будет выглядеть стороной «шантажа». Наша позиция должна быть противоположной: Украина не ремонтирует инфраструктуру под российский ресурс во время войны и не подставляет людей под удары. Ключ — действовать в правовой и безопасностной рамке ЕС. Еврокомиссия уже озвучивала аргумент о наличии 90-дневных резервов в странах-импортерах: это означает, что речь не о гуманитарном кризисе, а о политическом торге.

Практический рычаг Киева — не «перекрыть навсегда», а перевести дискуссию в четкую логику условий. Первое: безопасность ремонтных работ — никаких работ под обстрелами или без гарантий защиты. Второе: компенсации, страхование и международные гарантии за риски. Третье: синхронизация с европейской политикой отказа от российской нефти — чтобы не создавать новые долгосрочные зависимости. Четвертое: встречные политические условия: если Будапешт блокирует украинские решения в ЕС или НАТО, он не может одновременно требовать от Киева энергетических уступок.

В стратегическом измерении Дружба-2026 — это тест для Европы. Готова ли она реально отказаться от российской энергетической иглы, или снова попытается купить короткий комфорт ценой долгой зависимости?

Для Украины же это еще один фронт той же войны: энергетический, дипломатический, информационный. И здесь важно действовать холодно и юридически, без эмоций — но без иллюзий. Москва торгует не нефтью. Москва торгует влиянием.

Виктор Ягун, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com