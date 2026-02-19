27 мая 2026, среда, 20:42
Активисты «Европейской Беларуси» встретились с Эмануэлисом Зингерисом

  19.02.2026, 19:12
Встреча состоялась в Сейме Литвы.

Представители гражданской кампании «Европейская Беларусь» и бывшие политзаключенные Евгений Афнагель и Максим Винярский, а также блогер Дмитрий Козлов встретились с депутатом парламента Литвы и докладчиком по вопросам Беларуси в Парламентская ассамблея Совета Европы Эмануэлисом Зингерисом.

«Разговор длился почти два часа, — рассказал сайту Сharter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель. — Говорили о текущей политической ситуации, угрозах соседям со стороны режима Лукашенко, новых арестах и уголовных делах, принудительной депортации из страны, судьбе Николая Статкевича.

Особый интерес вызвали события 2020 года, то, что происходило на улицах белорусских городов в первые месяцы после выборов. Поговорили и о тюрьме, о том, с чем сталкиваются политзаключенные в местах лишения свободы.

Отдельная тема — проблемы, с которыми сталкиваются белорусы за рубежом: легализация, документы, работа, депортация из Литвы белорусских добровольцев, которые защищали Украину и возможности их решения», — рассказал координатор «Европейской Беларуси».

