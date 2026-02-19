Первая встреча «Совета мира»: Трамп заставил всех ждать 22 19.02.2026, 19:35

А тажке упрекнул Норвегию.

В Вашингтоне началось первое заседание «Совета мира», основанного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщило The Guardian в четверг, 19 февраля.

Началось заседание с того, что мировым лидерам пришлось ждать Трампа, пока фоном играл его плейлист.

Президент США начал свое выступление с напоминания о том, что он якобы закончил восемь войн. В то же время Трамп признал, что вопрос завершения войны в Украине и дальше «ускользает».

Также Трамп упомянул о Нобелевской премии мира, которую он так и не получил в прошлом году. Сначала он говорил о «многих наших друзьях в Европе» и о том, что они «хотят стать полноправными членами [«Совета мира»]».

Затем отметил, что Норвегия согласилась провести мероприятие «Совета мира» в будущем, и здесь выразил свое разочарование насчет отсутствия премии мира: «Я подумал, когда увидел эту записку: «Я рад объявить, что Норвегия“, я думал, что они скажут, что дают мне Нобелевскую премию… О, это уже менее увлекательно».

Вскоре Трамп уже заявил, что ему «абсолютно безразлична» Нобелевская премия мира. Но впоследствии снова сказал, что Норвегия его «кинула».

