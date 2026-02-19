На свободу вышла политзаключенная Наталья Левая

На свободу вышла политзаключенная Наталья Левая4
- 19.02.2026, 19:40
Она беременна.
На свободу по помилованию вышла беременная политзаключенная Наталья Левая, которую после возвращения из Польши в 2024 году приговорили к шести годам лишения свободы за донаты.
Пресс-служба Лукашенко сообщила, что Левая была помилована.
Наталью задержали на границе в мае 2024 года, когда она возвращалась из Польши в Беларусь. Процесс над Левой закончился 17 июля 2024 года в Брестском городском суде. Ее обвиняли по трем статьям — «Финансирование войны» (ч. 2 ст. 361−3 УК), «Финансирование экстремистского формирования» (361−2 УК в старой редакции) и «Финансирование экстремистской деятельности» (ч. 2 ст. 361−2 УК).
Женщину приговорили к шести годам лишения свободы.