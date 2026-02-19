ВСУ перешли в контратаку на одном из ключевых участков фронта 1 19.02.2026, 19:55

Оккупанты несут значительные потери.

Силы обороны Украины активизировали штурмовые и контрнаступательные действия на Александровском направлении с целью сорвать продвижение российских оккупационных войск к границам Днепропетровской области. Обстановка на этом участке фронта остается сложной и напряженной.

Об этом сообщил спикер Сил обороны «Юга» Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По словам представителя командования, российские войска продолжают предпринимать активные наступательные попытки. В ответ украинские подразделения не только удерживают оборону, но и проводят контрнаступательные действия.

Главной задачей остается оттеснение противника от населенного пункта Покровское, к которому российские силы пытаются приблизиться.

Как подчеркнул Волошин, ситуация на участке довольно непростая, однако украинские военные продолжают наносить потери противнику и предпринимают меры для сдерживания его продвижения.

«Оккупантам на этом участке фронта сейчас несладко, но они не прекращают своей активности», — сказал он.

Спикер уточнил, что на этом направлении враг несет существенные потери, однако не уменьшает интенсивность своих действий.

