27 мая 2026, среда, 20:48
Президент Польши подписал новый закон о помощи украинцам

  19.02.2026, 20:31
Он продлевает легальность пребывания граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который предусматривает перенос всех инструментов поддержки украинских беженцев в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам.

Об этом сообщает RMF24.

Так называемый закон о специальной помощи для украинцев с 2022 года создал отдельную правовую систему, которая упростила правила проживания, работы, получения льгот и образования для беженцев из Украины.

Новый закон постепенно отменяет эту систему, а ключевые инструменты поддержки будут включены в общие положения о защите иностранцев.

Кроме того, подписанный документ продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года.

Одним из существенных изменений закона является введение требования подавать заявление на получение номера PESEL — идентификационного номера человека, который предоставляет доступ к различным сервисам и облегчает бюрократические процедуры — в течение 30 дней с момента въезда в Польшу.

Непредставление заявления в течение этого срока приведет к истечению срока действия временной защиты и будет рассматриваться как отказ от этой формы поддержки.

