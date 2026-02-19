МИД: США отказались выдавать Рыженкову визу

15
  • 19.02.2026, 20:40
  • 13,028
Максим Рыженков

Ни Лукашенко, ни глава его дипломатии не попали на саммит «Совета мира» Трампа.

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Максим Рыженков не попал на саммит «Совета мира» в Вашингтоне, потому что Соединенные Штаты Америки отказали ему в визе. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Лукашенковские дипломаты написали пост, в котором обвиняют американцев в том, что они фактически отказали делегации во въезде в США.

«О каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?», — сокрушаются в МИД.

Ранее в Вашингтон отказался лететь Лукашенко. Глава его пресс-службы Наталья Эйсмонт заявила, что у диктатора «другие дела», а также указала на санкции против ее шефа — Европа прекратила авиасообщение с Беларусью из-за авиатерроризма белорусского правителя.

Сегодня, 19 февраля, Лукашенко вместо президента США Дональда Трампа встретился с председателем Сената Зимбабве Мэйбл Мемори Чиномоной.

