СМИ: ЦРУ знало о плане подрыва «Северного потока»2
- 19.02.2026, 21:13
- 7,224
США поначалу поддерживали намерения украинцев.
Американская разведка могла знать о подготовке подрыва газопроводов «Северный поток» еще на раннем этапе планирования операции. Об этом говорится в расследовании немецкого издания Der Spiegel.
По данным журналистов, весной 2022 года в Киеве состоялись встречи между представителями Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и украинскими специалистами по диверсионным операциям. Именно тогда, как утверждают источники журналистов, украинская сторона якобы представила идею взорвать газопроводы, по которым Россия транспортировала газ в Германию, финансируя таким образом войну против Украины. По данным украинской стороны, американцам этот план понравился.
Издание пишет, что после этого состоялись дальнейшие встречи между представителями ЦРУ и организаторами атак на газопроводы. Der Spiegel поговорил с несколькими людьми в Украине, которые предоставили подробности этих встреч.
По данным источников, идея возникла весной 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения, когда была необходимость нанести России болезненный удар.
Один из источников рассказал, что уже на второй встрече от ЦРУ поступил сигнал поддержки, и даже больше: с украинской стороны сложилось впечатление, что американские агенты могли бы помочь с финансированием плана.
Однако впоследствии позиция США изменилась. По данным Spiegel, летом 2022 года ЦРУ заявило, что не может поддержать операцию, в частности финансово. Прямых объяснений не было дано.
«Весной 2022 года, по данным источников в американских спецслужбах, интересы Вашингтона были совсем другими. В то время основное внимание было сосредоточено на организации максимально возможной поддержки Украины. Почему США должны были оправдывать нападение на инфраструктуру союзника?» — пишут журналисты.
Кроме того, говорится в материале, в июне 2022 года произошла утечка информации: нидерландская военная разведка MIVD через источник в Украине узнала о планах атаки и предупредила ЦРУ и Федеральную разведывательную службу Германии.
Немцы тогда, летом 2022 года, якобы отнеслись к этому скептически.