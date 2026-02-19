Синоптики: Февраль взбудоражит 19.02.2026, 21:20

Будет скакать метеодавление.

Белгидромет предупредил метеозависимых белорусов из-за неустойчивой погоды. Подробности приводит БелТА.

«Февраль взбудоражит чувства метеозависимых людей, качаясь между высоким и низким давлением, выбирая между оттепелью и морозами, принимая решения в пользу солнца или облачной с осадками погоды», - обратили внимание синоптики на характер погоды в ближайшее шесть суток.

Атмосферные фронты, смещающиеся через территорию Беларуси, приведут к осадкам разной интенсивности - снегу, мокрому снегу, дождю.

В пятницу, 20 февраля, в ночные часы во многих районах страны ожидается небольшой снег, а днем будет без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью окажется от -8 до -13 градусов. При прояснениях будет от -14 до -17 градусов. Днем от -2 до -8 градусов.

В субботу, 21 февраля, осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог будет гололедица. В ночные часы температура воздуха составит от -9 до -16 градусов, местами и -20. Днем ожидается от 0 до -6 градусов.

22 февраля большая часть территории Беларуси не обойдется без кратковременных снега, мокрого снега, на западе - с дождем. Местами вероятны слабые гололед и туман, на дорогах гололедица. Ночью температура будет от -2 градусов по западной части до -15 градусов по северо-востоку, а днем - от -4 до +3 градусов.

В понедельник ожидаются те же самые погодные условия. Прогнозируется от 0 до -7 градусов ночью (а по востоку до -12 градусов), а днем ожидается от -2 до +5 градусов.

Во вторник, 24 февраля, кроме мокрого снега и дождя ночью, а местами и днем, ожидаются туман и гололед, на дорогах гололедица. От -4 до +2 градусов, при прояснениях до -7 - это температура ночью. А от -2 до +5 - показатели термометров в дневные часы.

Среда, 25 февраля, принесет местами снег, мокрый снег, дождь, а кое-где слабые туман и гололед, гололедицу на дорогах. Температура ночью от -6 до +1 градуса, а при прояснениях по северу и все -10 градусов. Днем будет от -2 до +4 градусов.

