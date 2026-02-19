Лукашенко созвонился с Путиным

Лукашенко созвонился с Путиным13
- 19.02.2026, 21:41
На следующей неделе состоится их встреча.
Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор в четверг, 19 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор белорусского и российского правителей состоялся около 21.00 по Минску.
Сообщается, что Путин и Лукашенко говорили о заседании так называемого высшего государственного совета «союзного государства» России и Беларуси, которое состоится в Москве на следующей неделе.
В частности, обсуждались вопросы подготовки заседания.