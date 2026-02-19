27 мая 2026, среда, 22:29
Трамп продлил санкции против России

  19.02.2026, 21:45
Американские санкции продлены еще на год.

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год ограничения, введенные против России из-за вторжения в Украину, следует из данных Федерального реестра США.

Стоит отметить, что этот указ, который вступает в силу 20 февраля, предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Важно, что первый указ о санкциях в отношении России был издан в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы № 13660, который был опубликован 6 марта 2014 года, предусматривал замораживание имущества ряда лиц. Сначала санкции были применены к тем, кто способствовал оккупации Россией Крыма. Впоследствии санкционный список несколько раз возобновлялся при президентстве Джо Байдена.

