27 мая 2026, среда, 22:29
Впервые раскрыта природа феномена озарений

  19.02.2026, 21:52
У него есть физиологическое объяснение.

Способность находить решение внезапно, с характерным ощущением «Ага!», может быть связана со структурой проводящих путей мозга. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Люди, чаще решающие задачи через озарения, имеют менее «жестко организованные» белые волокна в ряде языковых зон левого полушария. Работа опубликована в журнале BMC Psychology.

Феномен озарений давно изучается нейронаукой. В отличие от пошагового аналитического решения, он возникает неожиданно и сопровождается ощущением внезапного понимания. Ранее с помощью фМРТ и ЭЭГ ученые показали, что перед моментом осознания наблюдается характерный всплеск активности в правой височной коре. Однако структурные особенности мозга, предрасполагающие к этому феномену, оставались малоизученными.

«За последние два десятилетия нейронаука подробно описала, что происходит в мозге в момент озарений. Но оставался открытым вопрос: существуют ли стабильные анатомические особенности, которые делают человека более склонным к таким озарениям?» — отметили авторы исследования Карола Сальви из Католического университета Милана и Симоне А. Лучини из Пенсильванского университета.

Ученые сосредоточились на белом веществе — пучках нервных волокон, соединяющих разные области мозга. Для анализа они использовали метод диффузионно-тензорной томографии, позволяющий оценить движение молекул воды вдоль волокон. Показатель фракционной анизотропии отражает степень организованности этих путей: чем он выше, тем более упорядочены и изолированы волокна.

В исследовании участвовали 38 человек. Им предлагали задачи типа Compound Remote Associates: нужно было найти общее слово для трех других (например, «краб», «сосна», «соус» — «яблоко»). После каждого ответа участники указывали, пришли ли они к решению постепенно или внезапно.

Анализ показал парадоксальный результат: у людей с высокой склонностью к озарениям наблюдались более низкие значения фракционной анизотропии в дорсальной языковой сети левого полушария, включая дугообразный и верхний продольный пучки.

По словам авторов, креативность может возникать не из усиления когнитивного контроля, а из его умеренного ослабления. «Когда мозг меньше зафиксирован на очевидных интерпретациях, он способен переструктурировать задачу — а именно это лежит в основе момента «Ага!»», — добавили они.

