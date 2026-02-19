В Кении вспыхнул скандал из-за вербовки РФ наемников 19.02.2026, 22:24

В стране говорят, что Москва использует кенийцев в качестве «пушечного мяса».

РФ завербовала более 1 тыс. граждан Кении для участия в войне против Украины. Об этом 18 февраля заявил в парламенте кенийский депутат Кимани Ичунг'вах со ссылкой на совместный отчет служб разведки и управления уголовных расследований. Его цитирует Le Monde.

По словам депутата, цифра значительно превышает предыдущие оценки властей, которые говорили только о 200 человек. Он пояснил, что рекруты покидают страну с туристическими визами и попадают в российскую армию через Стамбул (Турция) и Абу-Даби (ОАЭ). Некоторые теперь проходят транзитом через Уганду, Демократическую Республику Конго и Южно-Африканскую Республику, чтобы избежать контроля. Кенийцы, которые работают за границей, также выезжают в Россию из своих стран временного пребывания.

Многих рекрутов заставляли подписывать военные контракты, при этом им обещали зарплату от €920 до €2,4 тыс. в месяц, что в десятки раз больше, чем средняя заработная плата в Кении (около €100 в месяц).

По состоянию на февраль, 28 рекрутов пропали без вести, 35 находятся на базах или в лагерях, 89 – непосредственно на фронте, а 39 – в больницах. 30 кенийцев уже вернули в страну.

Ичунг'вах добавил, что рекрутинговые агентства работают с коррумпированными сотрудниками аэропорта Найроби, службами занятости и посольствами России и Кении. Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади планирует в следующем месяце посетить Москву. Он осудил использование кенийцев в качестве «пушечного мяса».

