Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи в Британии

Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи в Британии4
- 19.02.2026, 22:57
- 3,862
Через 12 часов после ареста.
Бывшего принца Эндрю освободили из-под стражи почти через 12 часов после ареста по подозрению в совершении неправомерных действий на государственной должности, сообщает Sky News.
Он выехал из полицейского участка на автомобиле, указывает телеканал.
Напомним, бывшего принца, которому 19 февраля исполнилось 66 лет, задержали в его имении Сандрингем в Норфолке, где он проживает после ухода из Виндзорского дворца.
Местная полиция сообщила, что в рамках расследования провела арест неназванного мужчины старше шестидесяти лет и обыски по нескольким адресам в Норфолке и графстве Беркшир. Задержанный пока остается под стражей. В заявлении отмечается, что его имя и конкретные детали дела пока не разглашаются в «соответствии с национальными рекомендациями».
По информации СМИ, арест связан с предполагаемым разглашением конфиденциальной информации, имевшей отношение к Джеффри Эпштейну. Сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ранее неоднократно отрицал любую причастность к правонарушениям и настаивал на своей невиновности.
Бывший принц Эндрю в начале февраля 2026 года переехал из своего особняка Роял-Лодж в Виндзоре в имение на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке. Так британская королевская семья старалась уменьшить общественное внимание к экс-принцу после публикации новой порции документов по делу Джеффри Эпштейна, в которых содержатся свидетельства возможных сексуальных связей Эндрю с женщинами, привезенными Эпштейном в Великобританию. Сам Эндрю категорически отрицает все обвинения.
Ранее, в октябре 2025 года, он был лишен титула принца и герцога Йоркского.