«Не получится ли, как с уличными фонарями?» 19.02.2026, 23:08

Белорусы разгневаны внезапными сборами.

Больше месяца в Беларуси продолжается «внезапная проверка боеготовности». В ее рамках госсекретарь Совбеза Александр Вольфович выезжает в разные воинские части и регионы с особо секретными замыслами, подписанными лично Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

13 февраля правитель приехал на полигон под Борисовом сам, заявив, что даже министр обороны Виктор Хренин узнал об инспекции только после ее начала.

Теперь ко всем этим смотрам и стрельбам добавились не менее внезапные сборы — белорусов срочно вызывают в военкоматы, но сколько человек и на какой срок отправятся в военные части, Минобороны публично не сообщает.

То, как людям доставляют повестки буквально за часы до указанного времени явки, вызвало шквал возмущений. Белорусов «бомбит» в соцсетях еще и оттого, что нет исключений для отцов малышей до 3 лет и детей с инвалидностью, — хотя по закону такие мужчины имеют право на освобождение от сборов.

Ссылками на указ министра обороны и проверку мобилизационной готовности сотрудники военкоматов толком не проясняют, почему все организовано именно так, зато подталкивают к размышлениям о последствиях «внезапных» сборов.

Популярности в глазах белорусов Лукашенко это точно не добавит — и ведь никто не поверит, что дело обошлось без главнокомандующего, личной инициативой министра. Не получится ли, как с уличными фонарями, за которые правителю приходится оправдываться уже две недели? И что также предстоит объясняться, что его не так поняли — мол, не надо было суеты и хаоса, нет в Беларуси никакой войны, все стабильно и спокойно, обычные стандартные сборы?

Или же правы в своих предположениях те, кто заметил признаки недоверия и высочайшей немилости для Виктора Хренина — не зря правитель уже несколько раз откровенно игнорировал собственного министра обороны на его же, министра, поле?

Тогда организованные кое-как и с нарушениями сборы могут стать удобным поводом если не снести голову с плеч, то отправить вояку с глаз подальше. А на его место поставить того, кто совершенно четко понимает, кто в стране и вообще во всех сферах главный центр власти и гарант суверенитета.

P.S. В самом деле, ведь не ради красивого запуска с 23 февраля нового военного телеканала это все?

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com