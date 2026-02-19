Трамп назначит своего зятя специальным посланником мира

Трамп назначит своего зятя специальным посланником мира14
- 19.02.2026, 23:15
Президент США назвал Кушнера «умным парнем».
Президент США Дональд Трамп во время первого заседания «Совета мира» заявил, что собирается назначить своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником мира. По его словам, на этой должности он сосредоточится на посредничестве в новых дипломатических соглашениях, пишет Politico.
Кушнер занимал должность старшего советника во время первого срока Трампа. Сейчас он занимается переговорами на Ближнем Востоке и российско-украинской войной. В частности, он участвовал в трехсторонних переговорах в Абу-Даби и Женеве. Трамп высоко оценил роль Кушнера в переговорах на Ближнем Востоке.
«Очень умный парень. Мы также делаем Джареда посланником мира. Они оба посланники мира… Я наблюдаю за этими ребятами, говорю, у нас всё хорошо, по крайней мере с точки зрения IQ», — сказал Трамп о Кушнере и Стиве Уиткоффе, который уже является специальным посланником.