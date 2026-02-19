закрыть
28 мая 2026, четверг, 0:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В семье Кадыровых растет напряжение после ДТП

  • 19.02.2026, 23:35
  • 10,444
В семье Кадыровых растет напряжение после ДТП

Близкие чеченского диктатора боятся покушений.

На днях в Грозном прошло празднование дня рождения одной из дочерей главы Чечни — Хадижат Кадыровой. Там появился и её брат Адам, который недавно пострадал в ДТП. Состояние его было не самым лучшим.

Такой информацией поделился близкий к российским спеслужбам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Адам Кадыров попал в ДТП месяц назад, 16 января. В тот день «золотая молодежь» устроила гонки в центре Грозного, что вылилось в масштабную аварию. Отпрыска главы Чечни, который, как утверждается, спровоцировал это ДТП, срочно спецбортом доправили в Москву на лечение.

Сейчас, как утверждает ресурс, Адам Кадыров уже вернулся в Грозный и даже присутствовал на дне рождения сестры. Однако его состояние остаётся не самым лучшим.

«По описанию собеседников, Адам Кадыров заметно похудел и тяжело двигался (при ходьбе), а на его лице был нанесён грим. Помимо травмы селезёнки у сына главы ЧР сломана челюсть, на которой он перенёс несколько вмешательств», — рассказал ВЧК-ОГПУ.

По его данным, празднование дня рождения дочери Кадырова проходило с песнями и плясками, однако в семье чувствовалось серьёзное напряжение. Были применены беспрецедентные меры безопасности.

«Для гостей были введены: усиленный досмотр и полный запрет на телефоны. А подарки запретили вручать имениннице лично в руки даже тем гостям, кого семья Кадыровых хорошо знает. Дары забирали специальные сотрудники, которые находились в доме. Они принимали и уносили их к охране», — рассказал российский ресурс.

Такие меры безопасности говорят о том, что в семье Кадырова опасаются покушения. Есть версия, что ДТП, в которое попал младший отпрыск чеченского руководителя Адам, может быть связано с «войной за наследство».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина