В семье Кадыровых растет напряжение после ДТП
- 19.02.2026, 23:35
Близкие чеченского диктатора боятся покушений.
На днях в Грозном прошло празднование дня рождения одной из дочерей главы Чечни — Хадижат Кадыровой. Там появился и её брат Адам, который недавно пострадал в ДТП. Состояние его было не самым лучшим.
Такой информацией поделился близкий к российским спеслужбам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Адам Кадыров попал в ДТП месяц назад, 16 января. В тот день «золотая молодежь» устроила гонки в центре Грозного, что вылилось в масштабную аварию. Отпрыска главы Чечни, который, как утверждается, спровоцировал это ДТП, срочно спецбортом доправили в Москву на лечение.
Сейчас, как утверждает ресурс, Адам Кадыров уже вернулся в Грозный и даже присутствовал на дне рождения сестры. Однако его состояние остаётся не самым лучшим.
«По описанию собеседников, Адам Кадыров заметно похудел и тяжело двигался (при ходьбе), а на его лице был нанесён грим. Помимо травмы селезёнки у сына главы ЧР сломана челюсть, на которой он перенёс несколько вмешательств», — рассказал ВЧК-ОГПУ.
По его данным, празднование дня рождения дочери Кадырова проходило с песнями и плясками, однако в семье чувствовалось серьёзное напряжение. Были применены беспрецедентные меры безопасности.
«Для гостей были введены: усиленный досмотр и полный запрет на телефоны. А подарки запретили вручать имениннице лично в руки даже тем гостям, кого семья Кадыровых хорошо знает. Дары забирали специальные сотрудники, которые находились в доме. Они принимали и уносили их к охране», — рассказал российский ресурс.
Такие меры безопасности говорят о том, что в семье Кадырова опасаются покушения. Есть версия, что ДТП, в которое попал младший отпрыск чеченского руководителя Адам, может быть связано с «войной за наследство».