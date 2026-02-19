закрыть
28 мая 2026, четверг, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-замглавы Консервативной партии Великобритании вступил в «Азов»

2
  • 19.02.2026, 23:55
  • 5,976
Экс-замглавы Консервативной партии Великобритании вступил в «Азов»

Джек Лопрести будет защищать Украину с оружием в руках.

56-летний бывший заместитель главы Консервативной партии Великобритании Джек Лопрести присоединился к 12 бригаде специального назначения «Азов». Об этом сообщил он сам, а также в пресс-службе бригады в четверг, 19 февраля.

«Для меня большая честь начать службу в 12 бригаде специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины, подразделении, которое стало символом стойкости и бескомпромиссных принципов», — написал Лопрести в соцсети Х.

В пресс-центре «Азова» рассказали, что Джек Лопрести также был парламентским главой группы Conservative Friends of Ukraine. Он активно выступал за увеличение военной помощи Украине. В частности Лопрести непосредственно взаимодействовал с закупочным хабом Министерства обороны Великобритании в Эбби-Вуде.

Проиграв в июле 2025 года выборы, в ноябре Лопрести приехал в Украину и присоединился к Международному легиону в должности офицера разведки.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина