Экс-замглавы Консервативной партии Великобритании вступил в «Азов» 2 19.02.2026, 23:55

Джек Лопрести будет защищать Украину с оружием в руках.

56-летний бывший заместитель главы Консервативной партии Великобритании Джек Лопрести присоединился к 12 бригаде специального назначения «Азов». Об этом сообщил он сам, а также в пресс-службе бригады в четверг, 19 февраля.

«Для меня большая честь начать службу в 12 бригаде специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины, подразделении, которое стало символом стойкости и бескомпромиссных принципов», — написал Лопрести в соцсети Х.

В пресс-центре «Азова» рассказали, что Джек Лопрести также был парламентским главой группы Conservative Friends of Ukraine. Он активно выступал за увеличение военной помощи Украине. В частности Лопрести непосредственно взаимодействовал с закупочным хабом Министерства обороны Великобритании в Эбби-Вуде.

Проиграв в июле 2025 года выборы, в ноябре Лопрести приехал в Украину и присоединился к Международному легиону в должности офицера разведки.

I am honoured to begin my service with the 12th Special Forces Brigade “Azov” of the National Guard of Ukraine, a unit that has become a symbol of resilience and uncompromising principle. pic.twitter.com/Vd9M0zgNLq — Jack Lopresti (@JackLopresti) February 19, 2026

