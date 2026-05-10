ISW: Россия де-факто аннексировала Беларусь 4

Москва использует территорию страны для гибридных атак против НАТО.

Беларусь «увеличивает количество и частоту запусков воздушных шаров в воздушное пространство Польши и Литвы», говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на сообщение Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши о том, что Беларусь «запустила «похожие на шары объекты» в польское воздушное пространство в ночь на 1 февраля», отметив, что аэростаты «были предназначены для ведения разведки и проверки реакции польской системы противовоздушной обороны».

«Беларусь за последние четыре дня (с 7 января) трижды запускала похожие на шары объекты в воздушное пространство Польши, а Литва сообщила о рекордном показателе — 42 белорусских шара в своем воздушном пространстве — в ночь на 28 января», — говорится в отчете.

ISW продолжает считать, что Россия «де-факто аннексировала Беларусь», и «вероятно, использует вторжения в воздушное пространство Польши и Литвы с территории Беларуси как часть своих усилий в рамках «нулевой фазы» — этапа информационно-психологической подготовки — для подготовки к возможной войне между НАТО и РФ в будущем».

Впервые о том, что вторжение объектов из Беларуси в воздушное пространство стран Запада — это часть подготовки РФ к возможной войне с НАТО, американская организация заявила в конце ноября прошлого года, повторив свое предположение в начале декабря.

