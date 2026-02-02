ВСУ сорвали планы России под Гуляйполем 2.02.2026, 16:22

4,770

Украина переломила ситуацию.

Украинские войска продолжают сдерживать давление российских оккупационных сил на Гуляйпольском направлении. Как отмечает украинский военный эксперт Александр Коваленко, попытка РФ быстро прорваться здесь обернулась для нее серьезным провалом и большими потерями.

По его оценке, в январе российские войска захватили около 231 км² украинской территории — почти вдвое меньше, чем в предыдущие месяцы. При этом потери личного состава составили почти 32 000 человек. Соотношение потерь (порядка 137 погибших на каждый километр продвижения) значительно хуже средних показателей 2025 года.

Это прямой признак истощения российской армии, отмечает Коваленко.

Гуляйполе как "тормоз" для РФ

Гуляйполе уже более двух месяцев остается серьезным препятствием для планов противника. Именно здесь Россия пыталась быстро создать плацдарм для дальнейшего удара в сторону Запорожья и выхода на правый берег реки Гайчул. План провалился: город держит оборону, а российские подразделения застряли и вынуждены действовать малыми инфильтрационными группами.

Недавние попытки противника воспользоваться морозами и перейти замерзшую реку Гайчул завершились провалом. ВСУ, в том числе с применением наземных роботизированных комплексов и FPV-дронов, уничтожили или нейтрализовали группы захватчиков.

Часть оккупантов была взята в плен.

