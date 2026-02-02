Белоруска выносила чужого ребенка, но почти все вознаграждение у нее отсудил бывший муж 10 2.02.2026, 21:51

Иллюстрационное фото

Как так вышло?

В редакцию гомельского паблика обратилась Татьяна и рассказала, что стала суррогатной матерью, чтобы заработать деньги на содержание родного ребенка. Но история пошла не по плану: малыш умер, а муж героини, который на тот момент ушел к другой женщине и финансово никак не помогал, отсудил у нее большую часть от полученной за суррогатное материнство суммы. «Онлайнер» рассказывает, как так вышло.

Имена героев материала изменены.

Муж не знал о суррогатном материнстве

Напомним, в Беларуси суррогатное материнство разрешено и регулируется законом «О вспомогательных репродуктивных технологиях».

По словам героини, к решению стать суррогатной мамой ее подтолкнуло отсутствие финансовой помощи от мужа, который ушел из семьи. Документально Татьяна оформила развод с Кириллом только год назад, но фактически брак, как уверяет белоруска, распался еще в 2023-м.

— Я вступила в программу суррогатного материнства в минской компании, прошла все обследования и забеременела через ЭКО в 2023 году. На тот момент муж еще не окончательно покинул наш дом, но о суррогатной беременности не знал. Впрочем, мы уже не жили как супруги, интимных отношений между нами не было.

По словам собеседницы, она прошла необходимые обследования и познакомилась с биологическими родителями — парой из России. Суррогатной маме пересадили два эмбриона, из которых прижился только один. Согласно договору, за рождение малыша Татьяне должны были заплатить вознаграждение — $14,3 тыс.

Внезапная смерть младенца

Роды случились на 37-й неделе беременности. Малыш, к сожалению, умер. В причинах был указан синдром внезапной детской смерти. Как объяснили героине врачи, такое случается, пока ребенок слишком мал и мышцы у него не развиты — он как бы «забывает» дышать.

По словам Татьяны, с биологическими родителями она подружилась и общается до сих пор. Поскольку героиня все же выносила и родила малыша, ей заплатили часть от обещанной суммы — $9 тыс. Тем временем отношения Татьяны с Кириллом ухудшились, и мужчина, узнав о суррогатном материнстве жены, подал иск в суд с намерением отсудить у нее половину вознаграждения.

Поскольку они находились еще в браке, эти деньги считались совместно нажитым имуществом. Татьяна признается, что раньше не задумывалась над юридическими тонкостями, поэтому и попала в такую ловушку.

Тем временем бывший муж героини выиграл процесс, который длился полтора года. Согласно решению суда, Татьяна должна отдать Кириллу $7,5 тыс. Как вышло, что бывший муж забрал большую часть гонорара? Дело в том, что в нотариальном договоре значились те самые $14,3 тыс. — половину от этой суммы мужчина и отсудил.

Татьяна заверила, что устала от судов и в итоге согласилась пойти на мировое соглашение с бывшим супругом.

— Я работаю и потихоньку их [деньги] выплачиваю. Хочу своим примером предупредить женщин, которые задумываются стать суррогатной матерью: вот так бывшие мужья могут отобрать себе часть денег. Не повторяйте мою ошибку и продумайте свои шаги, если у вас отношения с партнером плохие, — подытоживает Татьяна.

А что говорят юристы?

Вот на что обратил внимание заведующий юридической консультацией Советского района Гомеля Артем Королев:

— Если бы мировое соглашение не заключалось, по моему мнению, не подлежала бы взысканию в пользу супруга половина от фактически не полученной суммы. То есть, если в соответствии с условиями договора суррогатной матерью была получена сумма в меньшем размере, то именно она и должна быть учтенной в массе общей совместной собственности.

Также для дел о разделе имущества важным аспектом является момент фактического прекращения брачных отношений, установление которого может повлиять на исключение имущества из перечня совместно нажитого. Следует отметить, что для оценки перспектив каждого конкретного дела необходим анализ всех имеющихся доказательств и обстоятельств.

