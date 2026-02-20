The Economist: Путин в ловушке
20.02.2026, 3:22

Продолжение войны стало для него безальтернативным.

Российский диктатор попал в ловушку собственных амбиций в Украине. Он не может продолжать войну из-за истощения российской экономики, но не может согласиться на мир, не получив хотя бы что-то, что можно будет назвать победой. Об этом пишет The Economist.

«Многие люди ожидают, что мирные переговоры дадут ему выход, поскольку президент Дональд Трамп заставит Украину уступить территорию. На самом деле, этот путь становится менее вероятным. И даже если мирное соглашение будет заключено, последствия внутри России будут угрожать экономической и политической нестабильностью, разрушив планы господина Путина быть причисленным к величайшим царям истории», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Россия за четыре года достигла мизерных территориальных завоеваний в Украине, если сравнивать с военными достижениями СССР во Второй мировой войне. И ситуация на фронте не дает оснований ожидать, что здесь что-то принципиально изменится. Россия не может в полной мере воспользоваться своим численным преимуществом, потому что дроны сделали невозможной концентрацию сил на узком участке фронта для его прорыва.

При этом Россия несет тяжелые потери, которые в последние месяцы начали превышать количество новобранцев. Причем в отсутствие классической мобилизации Россия вынуждена покупать рекрутов за очень большие деньги, потому что «все идейные давно закончились». И это на фоне растущих проблем в экономике, падения доходов от нефти и наращивания государственного долга.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com