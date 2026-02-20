В Кировске в колодце нашли тело мужчины

В Кировске в колодце нашли тело мужчины1
- 20.02.2026, 4:00
Ночью 18 февраля в Кировске на территории частного участка в колодце для питьевой воды был найден мертвый мужчина 1976 года рождения. Его заметила родственница и вызвала сотрудников МЧС.
Спасатели с помощью веревки вытащили тело из колодца.
Как сообщается, колодец был бетонным, он состоял из колец диаметром около 1 метра, глубиной примерно 5 метров. Высота воды была около 1,5 метра.