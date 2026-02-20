закрыть
28 мая 2026, четверг, 7:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц заявил о «глубочайшем варварстве России»

13
  • 20.02.2026, 6:00
  • 13,044
Мерц заявил о «глубочайшем варварстве России»
Фото: Getty Images

Дипломатия с Путиным невозможна.

Нормальная дипломатия со страной-агрессором Россией вряд ли возможна. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Die Rheinpfalz.

Глава немецкого правительства считает, что это «практически исключено». По словам Мерца, когда он смотрит на «слепой террор» режима в РФ, у него остаётся мало надежды.

Отвечая на вопрос о перспективах отношений Запада с Москвой, он заявил, что видит Россию «в состоянии глубочайшего варварства», и в обозримом будущем это не изменится. С этим просто «придётся смириться», констатировал политик.

Он также исключил возвращение ФРГ к поставкам российского газа, назвав их «роковой стратегической зависимостью» для немецкого государства.

Мерц призвал «не питать иллюзий», поскольку российская «властная клика в обозримом будущем вовсе не может обойтись без войны» и намерена поддерживать военную машину в рабочем состоянии.

Задача Евросоюза, по его словам, — сделать так, чтобы Кремль не мог её финансировать.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина