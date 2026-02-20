Мерц заявил о «глубочайшем варварстве России» 13 20.02.2026, 6:00

Фото: Getty Images

Дипломатия с Путиным невозможна.

Нормальная дипломатия со страной-агрессором Россией вряд ли возможна. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Die Rheinpfalz.

Глава немецкого правительства считает, что это «практически исключено». По словам Мерца, когда он смотрит на «слепой террор» режима в РФ, у него остаётся мало надежды.

Отвечая на вопрос о перспективах отношений Запада с Москвой, он заявил, что видит Россию «в состоянии глубочайшего варварства», и в обозримом будущем это не изменится. С этим просто «придётся смириться», констатировал политик.

Он также исключил возвращение ФРГ к поставкам российского газа, назвав их «роковой стратегической зависимостью» для немецкого государства.

Мерц призвал «не питать иллюзий», поскольку российская «властная клика в обозримом будущем вовсе не может обойтись без войны» и намерена поддерживать военную машину в рабочем состоянии.

Задача Евросоюза, по его словам, — сделать так, чтобы Кремль не мог её финансировать.

