Airbus помог создать уникальный дрон для Украины 20.02.2026, 8:07

Он сочетает низкую стоимость и возможность массового производства.

Новое поколение дронов-мишеней получает боевые возможности: немецкая компания представила RAT, который может быть адаптирован под нужды Украины, сочетая тестирование систем и потенциальное применение в ударных операциях.

Об этом сообщает DEFENSE EXPRESS.

Дрон-мишень RAT: быстрая разработка и международное сотрудничество

Немецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum Systems впервые публично продемонстрировал дрон-мишень RAT (Red Air Target) на Мюнхенской конференции по безопасности с 16 по 18 февраля.

Проект был реализован в тесном сотрудничестве с авиационным гигантом Airbus Defence and Space и потребовал всего шесть недель с момента концепции до первого полета, что отмечается как рекордные сроки для подобных разработок.

Преимущества и планы производства

По словам генерального директора Quantum Systems, дрон сочетает низкую стоимость и возможность массового производства, а заказы на него станут доступны с конца второго квартала текущего года.

RAT будет использоваться для экономически эффективного тестирования программного обеспечения и интеграции CCA, выступая в роли «верного ведомого» дрона для испытаний систем управления и контроля MOSAIC.

Потенциал ударного применения

Как отмечает издание, RAT имеет визуально аналогичную модификацию с боевой частью, созданную под потребности Украины.

Во время визита украинской делегации на первое совместное предприятие Quantum Frontline Industries демонстрировался вариант дрона с ливреей украинских ВВС, что позволяет предположить его трансформацию в «миддл-страйк» беспилотник.

Технические детали

Дрон запускается с катапульты и оснащается реактивным двигателем, способным развивать скорость до 450 км/ч.

Тактико-технические характеристики остаются закрытой информацией, однако использование RAT для тестирования и возможного ударного применения подчеркивает гибкость платформы.

История трансформации дронов-мишеней в ударные устройства уже знакома Украине: ранее аналогичные разработки позволяли адаптировать MQM-178 Firejet и Ту-143 «Рейс» для боевых задач.

