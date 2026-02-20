СМИ: В регионах Беларуси возле Сувалкского коридора массово вызывают резервистов 61 20.02.2026, 8:15

Что происходит?

16 февраля 2026 года в Беларуси начались внезапные массовые военные сборы и это вызвало панику в соцсетях. Сообщается, что массово повестки начали получать белорусы из западных регионов страны возле стратегического Сувалкского коридора.

Официально сообщается, что мужчин в Беларуси зовут на внеплановые военные сборы. Это вызвало большой ажиотаж в соцсетях. Белорусы активно обсуждают процесс и возмущаются, что сбор на обучение проводят в спешке и забирают даже многодетных родителей. Журналисты «Суспільного» провели расследование и выяснили, что предыдущие военные сборы такого обсуждения не вызывали.

Военные сборы в Беларуси — что говорят официально

16 января 2026 года Александр Лукашенко объявил внезапную проверку вооруженных сил страны. Проверка воинских частей, согласно сообщениям с сайта Минобороны РБ, до сих пор продолжается.

А через месяц, 17 февраля, Минобороны Республики Беларусь сообщило, что «в рамках мероприятий комплексной проверки вооруженных сил» проходит сбор военнообязанных в запасе. Отправляют резервистов в соединения и воинские части Западного оперативного командования.

Заместитель военкома города Гродно и Гродненского района Александр Ровгач подтвердил, что сборы продолжаются и заявил: «Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запаса прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где их распределяют на команды. Сформированные команды отправляют на пункты приема личного состава воинских частей в соответствии с установленным графиком. Военнообязанные с пониманием относятся к этим мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач».

Военные сборы в Беларуси — в соцсетях началась паника

Но в соцсетях никакого «понимания» нет. Там царит паника, как выяснили белорусские оппозиционные медиа. Ведь резервистов забирают в Гродненской области рядом с Сувалкским коридором — стратегическим участком между российским Калининградом и Беларусью.

Жены активно делятся тем, как быстро их мужей отправляют на сборы, даже не позволяя тщательно собраться, и как забирают даже многодетных родителей. Журналисты «Суспільного» проверили профили авторов и установили, что они принадлежат реальным людям, а чаще всего упоминаются два топонима: Слоним Гродненской области и Барановичи Брестской области, где собирают резервистов.

Также женщины писали, что с их мужьями исчезла связь после того, как их забрали на сборы и телефоны выключены. И подтвердили, что забирают всех, даже многодетных и с «диагнозами».

«У нас младенец, он пошел на работу, а там еще одна повестка. 17-го явиться в 15:00. В 19:00 его уже забрали, на все диагнозы — мои, ребенка и мужа — сказали: «Безразлично». И повезли. Где он сейчас, что с ним — я не знаю. Связи нет, забрали телефоны. Единственное, что успел сказать: «Подрыв военного времени». Забрали ориентировочно до 23-26 марта», — написала жительница Гродно Екатерина Полякова.

А еще одна женщина, Кристина Ярмолович (Ракузова) из Гродно, муж которой, вероятно, работает в военкомате, написала, что «муж принимает всех, кому пришла повестка. Позвонили ночью и сказали явиться. Вчера ушел в 6:00 и пришел ночью, в 2:00. Принимал священника, который крестил нашу дочь. Им тоже толком ничего не объясняют. Знаю, что из Гродно 1500 человек призвали».

Интересный комментарий автоинструктора Кирилл Алисиевич из Гродно, который в ответ на комментарий о том, что это обычные ежегодные сборы, ответил: «Обычные — это когда все спокойно и заблаговременно, но когда в один день более 4-5 тысяч сразу забирают, то это уже не обычные».

Военные сборы в Беларуси — реакция военкоматов

Журналисты издания «Зеркало» под легендой звонили в военкоматы страны и спрашивали, почему сбор происходит с такой спешкой.

В военкоматах подтвердили, что повестки выдают сегодня на сегодня, а не так, как было обычно, когда можно было явиться в течение недели. И заявили, что о «спешке» надо спрашивать «министра обороны, военного комиссара».

Предположили, впрочем, что спешка вызвана тем, что речь идет не о плановых сборах, а о проверке мобилизационной готовности.

Также журналистам военкоматы сообщили, что мужчинам, которых отправили на сборы, компенсируют деньги и добавили, что маленькие дети — не причина отсрочки. Отсрочку могут получить те, кто ухаживает за родными с инвалидностью, работает в сельском хозяйстве, имеет учебную сессию или трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Журналисты издания отметили, что военнообязанных могут вызвать на специальные сборы на срок до двух месяцев. Белорусский закон также ограничивает общий срок военных или специальных сборов за все время пребывания военнообязанного в запасе — они должны длиться не более 12 месяцев.

В Минобороны Беларуси говорят об ответе на «агрессивную риторику стран Запада»

19 февраля, Минобороны Беларуси на своей странице в Telegram обнародовало заявление генерал-майора Валерия Ревенко, помощника министра обороны, который является начальником департамента международного военного сотрудничества Минобороны РБ.

Он заявил, что их «меры оперативной и боевой подготовки связаны, прежде всего, с действиями и агрессивной риторикой стран Запада, которые открыто отметили, что готовятся к войне».

«Соответственно, мы также проводим мероприятия по подготовке вооруженных сил к отражению агрессии... Все открыто, доступно и понятно, мы готовимся к отражению агрессии без каких-либо агрессивных и наступательных действий», — заявил Ревенко.

Ревенко также добавил, что Беларусь не увеличивает количество вооруженных сил, но вооружается высокотехнологичным оружием, которое позволит «обеспечить меры стратегического сдерживания».

Военные сборы в Беларуси — что говорят эксперты

Журналисты обратились к литовскому полковнику НАТО в отставке Вайдотасу Малинионису. По его словам, распространение учебных повесток в западном регионе Беларуси следует рассматривать прежде всего как часть стандартных проверок готовности к мобилизации.

Но он отметил, что сейчас события в Беларуси можно оценивать только вместе с тем, что происходит в России, поэтому внезапные военные сборы могут сигнализировать о намерениях, а также это может быть передача сообщений о сдерживании или осуществление психологического давления на соседей-членов НАТО.

«Ключевым вопросом является не просто факт проведения учений, а то, что свидетельствует об их масштабе, составе и временных рамках. Предупредительные сигналы будут включать концентрацию маневровых подразделений вблизи границ, длительное наращивание линий снабжения, развертывание сложных средств противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы или периоды обучения, превышающие обычные циклы», — отметил Вайдотас Малинионис и добавил, что Литва такие действия тщательно контролирует.

«Военная деятельность в Беларуси оценивается в рамках более широкой региональной картины, включая события в Украине и общий состав сил России. Сейчас эти вызовы больше согласуются с обычными проверками готовности, чем с подготовкой к краткосрочным наступательным операциям», — сказал он.

