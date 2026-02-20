Трамп: Обама передал секретную информацию об инопланетянах 13 20.02.2026, 8:23

Президент США заявил о «большой ошибке».

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в разглашении секретной информации об инопланетянах. Своим мнением по этому вопросу действующий хозяин Белого дома поделился с журналистами 19 февраля.

Во время общения с корреспондентами пула на борту президентского самолета сотрудник телеканала Fox News Питер Дуси сказал, что Барак Обама в беседе с Брайаном Тайлером Коэном заявил, что «инопланетяне существуют».

— Вы видели какие-либо свидетельства посещения Земли нечеловеческими гостями?

— Он (Барак Обама. — Прим. ред.) передал секретную информацию, чего не должен был делать, — заявил Трамп.

— Так инопланетяне существуют?

— Я не могу сказать, существуют они или нет. Могу сказать, что он передал секретную информацию, он не должен был этого делать. Он сделал большую ошибку, — повторил президент.

Ранее Барак Обама в подкасте ведущего Брайана Тайлера Коэна на вопрос «Реальны ли инопланетяне?» с ходу ответил: «Они реальны, но я их не видел». Политик также добавил, что их точно нет в легендарной Зоне 51, и пошутил о заговоре.

