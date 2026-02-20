закрыть
28 мая 2026, четверг, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Обама передал секретную информацию об инопланетянах

13
  • 20.02.2026, 8:23
  • 10,450
Трамп: Обама передал секретную информацию об инопланетянах

Президент США заявил о «большой ошибке».

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в разглашении секретной информации об инопланетянах. Своим мнением по этому вопросу действующий хозяин Белого дома поделился с журналистами 19 февраля.

Во время общения с корреспондентами пула на борту президентского самолета сотрудник телеканала Fox News Питер Дуси сказал, что Барак Обама в беседе с Брайаном Тайлером Коэном заявил, что «инопланетяне существуют».

— Вы видели какие-либо свидетельства посещения Земли нечеловеческими гостями?

— Он (Барак Обама. — Прим. ред.) передал секретную информацию, чего не должен был делать, — заявил Трамп.

— Так инопланетяне существуют?

— Я не могу сказать, существуют они или нет. Могу сказать, что он передал секретную информацию, он не должен был этого делать. Он сделал большую ошибку, — повторил президент.

Ранее Барак Обама в подкасте ведущего Брайана Тайлера Коэна на вопрос «Реальны ли инопланетяне?» с ходу ответил: «Они реальны, но я их не видел». Политик также добавил, что их точно нет в легендарной Зоне 51, и пошутил о заговоре.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина