Трамп: Обама передал секретную информацию об инопланетянах

Трамп: Обама передал секретную информацию об инопланетянах13
- 20.02.2026, 8:23
Президент США заявил о «большой ошибке».
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в разглашении секретной информации об инопланетянах. Своим мнением по этому вопросу действующий хозяин Белого дома поделился с журналистами 19 февраля.
Во время общения с корреспондентами пула на борту президентского самолета сотрудник телеканала Fox News Питер Дуси сказал, что Барак Обама в беседе с Брайаном Тайлером Коэном заявил, что «инопланетяне существуют».
— Вы видели какие-либо свидетельства посещения Земли нечеловеческими гостями?
— Он (Барак Обама. — Прим. ред.) передал секретную информацию, чего не должен был делать, — заявил Трамп.
— Так инопланетяне существуют?
— Я не могу сказать, существуют они или нет. Могу сказать, что он передал секретную информацию, он не должен был этого делать. Он сделал большую ошибку, — повторил президент.
Ранее Барак Обама в подкасте ведущего Брайана Тайлера Коэна на вопрос «Реальны ли инопланетяне?» с ходу ответил: «Они реальны, но я их не видел». Политик также добавил, что их точно нет в легендарной Зоне 51, и пошутил о заговоре.