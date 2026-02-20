28 мая 2026, четверг, 9:30
«Как можно людям продавать вот это»

7
  • 20.02.2026, 8:35
  • 8,896
иллюстративное фото

Белоруска предложила сотрудникам «Гиппо» отведать «свежих» пирожных, которые ей продали.

Белоруска распаковала дома купленные в столичном «Гиппо» пирожные и обнаружила на кондитерском изделии плесень. Своим возмущением женщина поделилась в TikTok. Ролик заметили в центре гигиены и эпидемиологии Центрального района и проверили торговый объект, пишет «Зеркало».

Товар женщина приобрела в гипермаркете на проспекте Победителей, 9.

— Вот такие пирожные были куплены в «Гиппо», — рассказала в видео белоруска. — Посмотрите, какие они! Как можно людям продавать вот это вот пирожное с плесенью и нагло врать, что оно свежее. Так пусть поедят сами, раз свежие. Зачем выставлять вот такое?

Пользователи TikTok, посмотрев ролик, выразили сомнение в том, что пирожные были действительно куплены в магазине. Тогда женщина сняла новое видео, в котором продемонстрировала чек из «Гиппо» с той самой кондитеркой.

Как пишет госагентство «Минск-Новости», торговую точку проверил центр гигиены и эпидемиологии Центрального района.

— В ходе изучения информации из видео подтвержден факт реализации пищевой продукции негарантированного качества. За нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в данном предприятии торговли приняты меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь, — рассказали специалисты. — Кроме того, в отношении торгового объекта проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых запланирован отбор проб продукции, аналогичной указанной в видеообращении, с целью проведения лабораторных исследований на показатели безопасности.

