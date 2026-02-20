28 мая 2026, четверг, 9:30
Крым содрогается от взрывов: под ударом стратегические аэродромы

  20.02.2026, 8:47
Небо прорезают прожекторы.

Вечером 19 февраля и после полуночи в разных уголках оккупированного россиянами Крыма раздавались взрывы. Оккупационные власти заявили о массированной атаке дронов на регион, пишет «Фокус».

Взрывы на фоне налета БпЛА раздавались в частности в районе военных аэродромов «Кача» и «Бельбек» в Крыму, а также в Бахчисарае и Севастополе. Об атаке сообщили мониторинговые каналы.

По информации Telegram-канала «Крымский ветер», дроны россияне пытались сбивать на аэродромах «Кача» и «Бельбек». В Севастополе уже в который раз за вечер прозвучала сирена на фоне угрозы БПЛА, а в Бахчисарае активно работает российская противовоздушная оборона.

В российских пабликах пишут, что в Севастополе после громкого взрыва вылетели стекла в окнах. Жители с фонариками ходят по крышам и дворам в поисках обломков сбитых дронов.

Около 23:20-23:30 жители разных районов Севастополя слышали мощные взрывы. По предварительным данным из открытых источников, с «Бельбека» мог взлетать истребитель для перехвата воздушной цели. Очевидцы утверждают, что самолет произвел пуск ракеты, однако она не попала в цель. После этого истребитель применил тепловые ловушки и направился в сторону Евпатории.

Около 23:30 сообщалось также о мощном взрыве над Андреевкой под Севастополем. Кроме того, жители видели работу прожекторов в районе поселка Солнечный.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев атаку на регион уже подтвердил. Чиновник утверждает, что российская ПВО и силы Черноморского флота уже якобы сбили по меньшей мере 16 дронов.

По его информации, в результате якобы падения обломков сбитых БпЛА в Севастополе повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов. Известно также о погибшем 30-летнем мужчине, который получил ранения из-за работы российской ПВО: его задели обломки сбитых целей.

Информация о последствиях атаки устанавливается. Мониторинговые каналы пишут, что под ударом, предварительно, могли оказаться военные объекты россиян в Крыму.

