Бойцы ВСУ показали кадры ликвидации россиян в Купянске

Украинские военные провели успешную операцию по зачистке жилого сектора в Купянске на Харьковщине.

Об этом сообщила 41 ОМБр.

Так, во время разведывательно-штурмовых действий в городе Купянске было установлено, что несколько российских солдат прячутся в частном секторе. Вероятно, они пытались переждать активные боевые действия и избежать столкновения.

Пехотинцы зашли на проверку здания и вступили в огневой контакт. Оккупанты пытались сопротивляться, однако украинские военные действовали быстро и слаженно. В результате двое российских военных были ликвидированы.

«Во время огневого контакта оккупанты пытались сопротивляться, но тщетно. Враги прячутся. Наши находят и уничтожают. Купянск был, есть и будет - Украина», - заявили в подразделении.

В 41-й бригаде подчеркивают, что зачистки жилого сектора являются сложными и опасными операциями, ведь враг может обустраивать огневые точки в домах и подвалах. Впрочем, это не помогает оккупантам избежать обнаружения.

