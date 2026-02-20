Дмитро Ярош: Держим строй, братья и сестры!

20.02.2026, 12:25

Если будем грызться — проиграем

Я уважаю генерала Валерия Залужного и его команду старших офицеров и генералов, которые в обстоятельствах, существовавших, когда он был главкомом, сделали все возможное и героическое для противодействия врагу.

Я уважаю генерала Александра Сырского и тех, кто в его команде, за то, что они делали и делают, ведя в чрезвычайно сложных условиях боевые действия против агрессора.

Я уважаю генерала Малюка, который проявил себя как нельзя лучше в борьбе с коварным и могущественным врагом, будучи в должности главы СБУ.

Я уважаю генералов Хмару и Поклада и всех генералов, офицеров и бойцов СБУ, которые творили и творят чудеса, уничтожая орков.

Я уважаю генерала Кирилла Буданова с его генералами, офицерами, солдатами и сержантами ГУР МО, которые идут напролом с врагом всюду, где он находится.

Я уважаю генерала Билецкого, полковника Прокопенко и всех, кто из добровольческих рядов, в борьбе не на жизнь, а на смерть, ведут за собой ряды украинских воинов.

Я уважаю пятого президента Украины Петра Порошенко и его команду, которая не сдала нас, украинцев, пацакам (а имела такую возможность).

Да. Я уважаю и верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины своего государства Владимира Зеленского.

Я уважаю каждого, кто борется против агрессии эрэфии: будь то на передовой или в тылу.

Я люблю и уважаю свой украинский народ, который лучший в мире и непобедимый!

Я знаю, что все, кого я перечислил, далеко не идеальны. Некоторым из них я бы морду с удовольствием набил, но…

Но я знаю и другое: пока мы едины, до тех пор Путин и его ордынская клика нас не одолеет.

Поэтому давайте не поддаваться искушению перегрызть друг другу глотку!

Удержимся – победим! Будем жрать друг друга – проиграем.

Давайте будем уважать друг друга и каждый себя! Не будем превращаться в быдло!

Давайте бороться за наше будущее и за тех, кто уже не с нами!

Украинская нация – это мертвые, живые и нерожденные украинцы, в Украине и вне ее сущие.

В национально-освободительной борьбе либо все вместе выигрывают, либо проигрывают – тоже все.

Держим строй, братья и сестры!

Слава Украине!

Дмитро Ярош, «Фейсбук»

