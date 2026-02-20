Лукашенко посадили на очень короткий поводок 24 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

20.02.2026, 9:43

Об этом красноречиво говорит фото из Вашингтона.

19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание Совета мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Среди его участников не было Александра Лукашенко, который одним из первых присоединился к новоиспеченной организации.

Не было там и министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, делегированного вместо правителя. МИД объяснил это тем, что белорусской делегации якобы не дали визу.

На групповом фото рядом с главой Белого дома стояли все те, кого мы обычно привыкли видеть вместе за одним столом с Владимиром Путиным — Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Касым Жомарт-Токаев и Никол Пашинян. Грустная ирония политической судьбы: тот самый Пашинян, которого Лукашенко совсем недавно призывал успокоить, чтобы тот «не разрушил Армению».

Факт остается фактом — можно долго и подробно рассуждать о том, а нужно ли было вообще Лукашенко лететь в Вашингтон, не имея гарантий на личную встречу с Трампом.

Но, похоже, его лишили самой возможности выбирать, насколько далеко ему можно выбраться из дома.

