Алесь Беляцкий: Наше дело еще не закончено

Алесь Беляцкий: Наше дело еще не закончено2
- 20.02.2026, 10:08
- 3,168
Освобождение Николая Статкевича — отличная, давно ожидаемая новость.
Глава правозащитного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий прокомментировал освобождение Николая Статкевича
— Отличная, давно ожидаемая новость. Николай Статкевич, патриарх белорусского сопротивления, который столько лет томился в тюрьме, наконец вышел на свободу.
Он добился своего, остался в Беларуси. Радость с горьким привкусом. Свобода досталась ему дорогой ценой, у Николая есть серьезные проблемы со здоровьем. В тюрьме власти отнимают у политических заключенных здоровье, а иногда и жизнь. Садистский режим не знает пощады.
Дорогой Николай, поправляйся! Наше дело еще не закончено, ты нужен Беларуси!