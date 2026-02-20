28 мая 2026, четверг, 11:21
Алесь Беляцкий: Наше дело еще не закончено

  • 20.02.2026, 10:08
Алесь Беляцкий

Освобождение Николая Статкевича — отличная, давно ожидаемая новость.

Глава правозащитного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий прокомментировал освобождение Николая Статкевича

— Отличная, давно ожидаемая новость. Николай Статкевич, патриарх белорусского сопротивления, который столько лет томился в тюрьме, наконец вышел на свободу.

Он добился своего, остался в Беларуси. Радость с горьким привкусом. Свобода досталась ему дорогой ценой, у Николая есть серьезные проблемы со здоровьем. В тюрьме власти отнимают у политических заключенных здоровье, а иногда и жизнь. Садистский режим не знает пощады.

Дорогой Николай, поправляйся! Наше дело еще не закончено, ты нужен Беларуси!

