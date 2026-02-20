Трамп решил раскрыть секретные документы об инопланетянах и НЛО 16 20.02.2026, 10:17

Готовится приказ для Пентагона и других ведомств.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить Пентагону и другим ведомствам раскрыть государственные документы о «внеземной жизни» и неопознанных летающих объектах (НЛО).

«Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (НВО) и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

До этого Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что он «разгласил секретную информацию», сказав в подкасте Брайана Тайлера Коэна, что инопланетяне существуют. «Они настоящие, но я их не видел, и их не держат в зоне 51 (засекреченный объект ВВС США в штате Невада, где, по мнению некоторых, находятся тела инопланетян и обломки потерпевших крушение космических кораблей. — ТМТ). <…> Подземных сооружений нет, если только не существует какой-то грандиозный заговор и они скрыли это от президента Соединенных Штатов», — сказал Обама. После выхода подкаста экс-президент пояснил, что, отвечая на вопрос об инопланетянах, имел в виду исключительно статистическую вероятность существования внеземной жизни. «Я старался отвечать быстро, подстраиваясь под темп быстрых вопросов ведущего», — добавил Обама. Он также заверил, что за время своего президентства не обнаружил никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с людьми.

Сам Трамп, отвечая на вопрос, видел ли он доказательства существования инопланетян, сказал: «Я не знаю, существуют они или нет». В 2024 году Пентагон подготовил доклад, в котором говорилось, что военное ведомство со времен окончания Второй мировой войны не обнаружило никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или совершали аварийную посадку на планету. При этом все известные случаи обнаружения НЛО были ошибочной интерпретацией обычных объектов и явлений, подчеркнули в военном ведомстве.

