Белоруску с двумя детьми спасли в Абхазии после видеообращения о жестокости мужа 3 20.02.2026, 10:40

Анна Гаева

Женщина просила помощи, а спустя два дня уже смогла отправиться домой.

Гражданка Беларуси Анна Гаева 17 февраля опубликовала через волонтеров видеообращение о том, что она подвергается жестокому обращению со стороны мужа — гражданина Абхазии Эрвана Михина. Женщина просила помощи, а спустя два дня уже смогла отправиться домой, сообщила местная волонтерка Алена Кварацхелия.

По словам женщины, она решила вернуться в Беларусь, но супруг забрал часть семейных документов (свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей), ее телефон и перекрыл доступ в квартиру, где остались ее личные вещи. У пары двое детей, 2022 и 2023 годов рождения.

В итоге Анна с детьми оказалась без жилья и была вынуждена скитаться. После огласки истории, по словам волонтеров, подключились правоохранительные органы Абхазии, благодаря чему личные вещи белоруске удалось вернуть.

«Сотрудники милиции оперативно опросили стороны конфликта, принимая все необходимые меры для возвращения правоустанавливающих документов матери, обеспечения ее беспрепятственного доступа в домовладение и к личным вещам. Теперь Анна Гаева может спокойно заниматься своими делами, зная, что ее права и интересы защищены», — сообщили в МВД самопровозглашенной Абхазии.

Гаева поблагодарила всех откликнувшихся и рассказала, что собранные средства пошли на покупку билета. Они с детьми возвращаются в Беларусь.

