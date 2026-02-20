Видеофакт: В РФ директор колледжа требует от подростков стать «пушечным мясом» на войне с Украиной 35 20.02.2026, 10:48

Обещает, что «досрочно получат диплом».

Исчерпав запасы солдат в тюрьмах, российский режим начал вербовать в армию вчерашних школьников. В колледжах РФ преподаватели начали вербовать 18-летних парней в оккупационную армию РФ. Их агитируют идти на фронт, чтобы получить досрочно диплом. Запись такой вербовки появилась в Сети. Вчерашних школьников в ряды «пушечного мяса» зазывала директор Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина Мария Кирсанова, передает Dialog.UA.

Циничная преподавательница призывала молодых учеников своего колледжа идти на войну против Украины, объясняя это тем, что «родина требует». Она также пыталась их убедить, что страх смерти якобы необоснован.

«Начинаешь разговаривать с 18-летними, с каждым из вас… Ребята, ну родина требует! Надо! Страх какой-то. Да что мы, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас? Я говорю: давайте, вы идите сейчас! Вы получите диплом! Не надо до июня косить или готовиться. Идите сейчас по контракту, и вы получите уже диплом. Идите! Потому что набираются новые войска. Вот почему такая потребность», - заявила Кирсанова.

О том, где делась старая армия, если РФ потребовалось создавать новую, чиновница объяснять не стала. Отметим, что Кремль засекретил потери, которые российская армия несет в агрессии против Украины. Точные цифры являются государственной тайной.

Однако, по данным СМИ и западных разведок, счет идет на сотни тысяч человек. Таких потерь Россия не видела со времен Второй мировой войны.

Российские независимые СМИ Mediazona и BBC нашли подтверждение ликвидации в войне более 177 тыс. военных РФ на основе некрологов, публикаций родственников и региональных СМИ. Реальные цифры, по их мнению, значительно выше, поскольку не все смерти документированы.

