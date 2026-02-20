Холоднее всего этой ночью было на юге Беларуси
- 20.02.2026, 11:11
- 2,488
Синоптики обещают скорую оттепель.
На метеостанции «Полесская» было минус 14°С, в Мозыре — -13,9°С, в Лельчицах — -13,6°С, в Пинске — -13,2°С.
В Верхнедвинске на севере Беларуси было -11,6°С, Езерище — 10,2°С. В Минске — 10,4°С.
Морозы отступают. В воскресенье придет оттепель, говорят синоптики. До конца зимы морозов не должно быть.
Похоже, самой холодной ночью этой зимы было 2 февраля. На станции «Полесская» было минус 31,1°С, в Минске — минус 28,5°С.