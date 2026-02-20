закрыть
28 мая 2026, четверг, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Холоднее всего этой ночью было на юге Беларуси

  • 20.02.2026, 11:11
  • 2,488
Холоднее всего этой ночью было на юге Беларуси

Синоптики обещают скорую оттепель.

На метеостанции «Полесская» было минус 14°С, в Мозыре — -13,9°С, в Лельчицах — -13,6°С, в Пинске — -13,2°С.

В Верхнедвинске на севере Беларуси было -11,6°С, Езерище — 10,2°С. В Минске — 10,4°С.

Морозы отступают. В воскресенье придет оттепель, говорят синоптики. До конца зимы морозов не должно быть.

Похоже, самой холодной ночью этой зимы было 2 февраля. На станции «Полесская» было минус 31,1°С, в Минске — минус 28,5°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина