28 мая 2026, четверг, 11:56
Bloomberg: Китай массово поставляет РФ дроны через неожиданную страну

  • 20.02.2026, 11:25
Серый кардинал в игре.

Таиланд стал новым ключевым маршрутом поставок китайских беспилотников в Россию после введения западных санкций. Об этом свидетельствует анализ торговых данных, обнародованный агентством Bloomberg.

За первые 11 месяцев 2025 года Россия импортировала из Таиланда дронов на 125 млн долларов – это 88% всего тайского экспорта беспилотников и в восемь раз больше, чем годом ранее. В то же время Китай за тот же период поставил в Таиланд беспилотников на 186 млн долларов, что составляет почти весь импорт этой продукции в страну.

Рост поставок начался после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Если тогда Таиланд экспортировал дронов менее чем на 1 млн долларов и ни один не попал в Россию, то сейчас страна фактически стала перевалочным пунктом для российского рынка.

Компании-посредники и санкции

Одним из крупнейших импортеров дронов из Китая в Таиланд является Skyhub Technologies. По данным торговой платформы Big Trade Data, в 2025 году компания ввезла беспилотников на 25 млн долларов, в частности от китайского производителя Autel Robotics. Среди поставок – сотни моделей EVO Max 4T, которые формально позиционируются как гражданские, но, по данным журналистов, используются и в боевых условиях.

Autel заявила, что не сотрудничает с российскими военными структурами и имеет систему соблюдения международных санкций. Компания отмечает, что ее дроны оснащены геозонированием, которое блокирует полеты в зоне российско-украинского конфликта.

Еще большую роль в торговле играет компания China Thai Corp., которая в 2025 году импортировала дронов из Китая на 144 млн долларов. В октябре она попала под санкции Великобритании за поставку технологий российским вооруженным силам. Впоследствии фирма сменила название на Lanto Global Logistics.

Обход санкций и «третьи страны»

По словам Марии Шагиной из Международного института стратегических исследований, схема с привлечением третьих стран является типичным методом обхода санкций.

«Страны могут меняться, но методы – нет: перенаправление через третьи страны с использованием фиктивных компаний», – отметила она.

В Государственном департаменте США заявили, что Китай обеспечивает около 80% компонентов двойного назначения, которые Россия использует в войне. Пекин официально отрицает военную поддержку Москвы.

Рост связей с РФ

Несмотря на санкционное давление, экономические связи между Таиландом и Россией усиливаются. В прошлом году страну посетили рекордные 1,9 млн российских туристов, а граждане РФ активно инвестируют в тайскую недвижимость. Москва также открывает в Таиланде культурный центр «Русский дом» и расширяет образовательные программы.

Аналитики отмечают, что рост поставок через Юго-Восточную Азию демонстрирует сложность ограничения доступа России к технологиям двойного использования.

«Война на истощение – это битва ресурсов. Россия наращивает масштабы», – подытожила Шагина.

