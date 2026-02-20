Супермодели Синди Кроуфорд исполняется 60 лет 7 20.02.2026, 11:38

11,640

Как сегодня выглядит и чем живет икона моды 80–90-х.

20 февраля свой день рождения отмечает одна из самых известных женщин модной индустрии — Синди Кроуфорд. Икона 80-90-х, которая когда-то олицетворяла эпоху супермоделей, сегодня остается символом естественной красоты, стиля и женственности, хотя ее жизнь давно вышла за пределы подиума, пишет «Фокус».

Фокус рассказывает о жизни Синди Кроуфорд, как она изменилась за годы, о ее бизнесе и внешнем виде.

От девушки из провинции до мировой звезды

Синди Кроуфорд (полное имя — Синтия Энн Кроуфорд) родилась 20 февраля 1966 года в городе Декалб, штат Иллинойс, США. Ее путь к славе начался случайно: подростком ее сфотографировал местный фотограф, после чего она попала в модельный конкурс Elite Model Look и получила контракт с агентством.

В 1980-х и 1990-х Кроуфорд стала одной из самых популярных супермоделей мира — вместе с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой и Кристи Терлингтон она сформировала "золотую эру" моды. Ее лицо появлялось на сотнях обложек журналов, а фирменная родинка над губой стала узнаваемой чертой.

Как она изменилась с годами

Синди Кроуфорд сегодня — пример того, как можно достойно принимать возраст. Она завершила полноценную модельную карьеру еще в начале 2000-х, но продолжает появляться на светских событиях и в рекламных кампаниях.

В свои 60 лет модель не скрывает возрастных изменений, хотя признается, что пользуется косметологическими процедурами и инъекциями для поддержания кожи. При этом она активно пропагандирует естественность и уверенность в себе независимо от возраста.

В последние годы Кроуфорд часто делится фото без чрезмерной ретуши, показывая, что красота может быть зрелой. Она также экспериментирует со стилем — например, недавно сменила прическу, продемонстрировав новый образ и доказав, что остается модной и современной.

Бизнес, благотворительность и новая жизнь после подиума

После пика славы супермодель сумела построить успешный бизнес. Она создала собственный бренд косметики Meaningful Beauty, а также запускала линии мебели и товаров для дома.

Важной частью ее жизни стала благотворительность. После смерти младшего брата от лейкемии Кроуфорд поддерживает исследования детских онкологических заболеваний и помогает медицинским фондам.

Личная жизнь: брак, дети и семья

Личная жизнь Синди Кроуфорд тоже была под прицелом прессы. В 1991 году она вышла замуж за актера Ричарда Гира, но их союз распался спустя четыре года.

Настоящее семейное счастье модель обрела в браке с предпринимателем и бывшим манекенщиком Рэнди Гербером, за которого вышла замуж в 1998 году. У пары двое детей — сын Пресли и дочь Кайя, которая пошла по стопам матери и стала успешной моделью нового поколения.

Синди неоднократно подчеркивала, что семья для нее — главная ценность. Она поддерживает карьеру дочери, но старается давать советы только тогда, когда ее просят.

/b>Как выглядит Синди Кроуфорд сегодня

Сегодня Кроуфорд остается символом «вечной супермодели». Она ведет активный образ жизни, занимается спортом, участвует в съемках и появляется на модных мероприятиях. Поклонники часто отмечают, что с годами она почти не потеряла своей харизмы и узнаваемой внешности.

Несмотря на то что эпоха супермоделей прошла, имя Синди Кроуфорд до сих пор ассоциируется с классической красотой, уверенностью и силой женщины, которая смогла успешно превратить славу в долговременное влияние в моде и бизнесе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com