Новая Зеландия расширила санкции против РФ и Ирана
- 20.02.2026, 11:46
Установлен новый жесткий потолок цены на нефть.
Новая Зеландия включила 23 гражданина и 13 компаний из России и Ирана в санкционный список и установила потолок цены на российскую нефть на уровне $44,10, как в ЕС.
Об этом сообщает МИД страны.
В ведомстве отмечают, что с 20 февраля в список санкций внесены изменения, касающиеся введения ограничений против 23 граждан, 13 предприятий и 100 морских судов.
Также отмечается, что с сегодняшнего дня понижен предельный уровень цены на сырую нефть российского происхождения с $47,60 до $44,10 за баррель.
Согласно обновленному реестру организаций и граждан, против которых Новая Зеландия вводит экономические ограничения, в него добавлены руководители российской криптовалютной биржи Garantex и несколько граждан РФ, являющихся сотрудниками российской разведки, а также трое граждан Ирана – членов правления ведущего иранского производителя БПЛА компании Qods Avi.