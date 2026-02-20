«Игорь Ледник был настоящим рыцарем права» 3 20.02.2026, 12:06

Игорь Ледник

Чем запомнился белорусам политзаключенный, умерший в лукашенковской тюрьме.

Сегодня, 20 февраля, исполняется два года со дня смерти в колонии белорусского политзаключенного, бывшего члена Белорусской социально-демократической партии (БСДП) Игоря Ледника.

В день памяти о политзаключенном сайт Charter97.org поговорил с белорусским оппозиционным политиком, главой движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком , который хорошо знали Игоря Ледника:

— Я познакомился с Игорем Ледником в конце 2006 года. Это был очень известный активист белорусской оппозиции, эксперт, лидер белорусских предпринимателей. Игорь был одним из лучших специалистов по Будапештскому меморандуму, который был подписан и Беларусью. На таком уровне никто больше не разбирался в этом вопросе. Он даже работал по этому направлению в Украине.

Игорь сделал очень многое для белорусских предпринимателей, у него была разработана собственная программа в этой сфере. И если говорить о нем в целом, то он был настоящим «рыцарем права». Даже в той безнадежной ситуации беззакония, созданной преступным режимом Лукашенко, несмотря на все происходящее, он действительно оставался защитником справедливости.

Это особенно важно, если вспомнить, что каждый раз, когда происходил очередной избирательный фарс и Лукашенко «рисовал» себе очередные 80 процентов, Ледник просто подавал заявление в прокуратуру о том, что гражданин Лукашенко не имеет права участвовать ни в каких выборах, поскольку он совершил антиконституционный переворот в 1996 году.

Игорь тяжело болел в тот момент, когда его незаконно бросили в тюрьму. У него была официально оформленная инвалидность и серьезные проблемы со здоровьем. Лукашистская власть, когда его незаконно осудила, фактически приговорила его к смерти.

— Ледник стал седьмым политзаключенным, погибшим в тюрьме, но сегодня уже известно более чем о 10 жертвах режима.

Как должна чтиться память погибших сейчас, во время продолжающейся борьбы, и после победы над диктатурой Лукашенко, в свободной Беларуси?

— К сожалению, все цифры погибших занижены, мы очень мало знаем о том, что на самом деле происходит в Беларуси. Террор режима Лукашенко, который обрушился на белорусов после событий 9 августа 2020 года, не имеет аналогов в европейских странах за последние 50 лет.

Поэтому увековечение памяти белорусов, убитых лукашенковским режимом в тюрьмах, сегодня чрезвычайно важно. Только это может хоть каким-то образом остановить новые убийства в тюрьмах и прекратить пытки. Потому что это просто нечеловеческая политика Лукашенко, о которой практически все молчат.

Но иллюзий у меня здесь нет. Сейчас в белорусской диаспоре за рубежом ведущую роль играют «пролукашенковские» так называемые демократические силы, которые своей главной целью видят нечто вроде «диалога» с бандой Лукашенко. Происходит достаточно жуткое явление — фактическая легализация террора через то, что в несколько этапов из Беларуси массово депортировали политзаключенных, а на их места режим тут же набрал новых заложников. Белорусам пытаются внушить, что они ничего не могут сделать, что нужно сдаваться банде диктатора, что каждому нужно спасать только себя. И в этой нездоровой атмосфере политзаключенные, убитые Лукашенко, сегодня оказываются забытыми.

Поэтому я призываю белорусов 20 февраля — всех, кто знал Игоря Ледника, всех, кто понимает, какое это страшное явление, когда белорусских политзаключенных убивают в лукашенковских тюрьмах, — просто писать в социальных сетях об Игоре и о других политзаключенных. Сопротивляться таким образом тем репрессиям и тому террору, который обрушил на наш народ лукашенковский режим. Если мы люди, у нас должна быть память. А если у нас есть память, мы обязаны чтить своих героев.

