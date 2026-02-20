28 мая 2026, четверг, 13:01
Андрей Войнич: Статкевич — настоящий волат

  20.02.2026, 12:28
Андрей Войнич
Фото: «Радыё Свабода»

Беларуси нужен сильный и принципиальный лидер.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-политзаключенный Андрей Войнич прокомментировал выход на свободу лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича:

— Наконец-то на свободе, но к сожалению с проблемой.

Николай Статкевич - глыба, настоящий белорусский волат и боец, каких еще поискать по миру надо. Он обязательно встанет на ноги и вернется в строй!

Беларуси и белорусам нужен настоящий, сильный, принципиальный и целеустремленный лидер, и это - Николай Статкевич.

