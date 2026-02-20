Спецслужбы России готовили ликвидацию известных украинских деятелей

Спецслужбы России готовили ликвидацию известных украинских деятелей9
20.02.2026, 12:34
Национальная полиция Украины, СБУ и правоохранители Молдовы предупредили серию резонансных убийств публичных, военных и политических деятелей Украины. Их готовили российские спецслужбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, СБУ и Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Операция получила название «ЭНИГМА 2.0».
По данным правоохранителей, для выполнения указаний российских спецслужб вербовали граждан Молдовы, которых в дальнейшем направляли в Украину для выполнения целевых ликвидаций.
Уже на территории Украины они собирали подробную информацию о потенциальных «объектах»: места проживания и работы, маршруты передвижения, места пребывания, а также прорабатывали возможные способы совершения убийства.
После этого ждали указаний от куратора, который поддерживал связь с российскими спецслужбистами.
Установлено, что среди лиц, которых планировали ликвидировать - известный журналист, внесенный в России в список «экстремистов» и объявленный в розыск, один из руководителей государственного стратегического предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, в томе числе бойцы Иностранного Легиона ГУР, ССО, а также общественный активист, выходца из РФ, который занял проукраинскую позицию.
Одной из целей РФ был представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.
Запланированные убийства именно этих лиц, по замыслу организаторов, должны были вызвать общественный резонанс, негативное информационное освещение ситуации с безопасностью и быть использованными для подрывной деятельности против Украины.
Участники организованной группы четко распределили роли, планировали способы убийств, готовили орудия преступления и продумывали пути отхода. За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тысяч долларов - сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы.
Чтобы помешать реализации преступных планов, правоохранители одновременно провели более 20 обысков в нескольких регионах Украины по местам проживания лиц, вероятно причастных к подготовке заказных убийств.
Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Зафиксирована переписка с российскими кураторами, которая подтверждает координацию преступной деятельности.
В Украине задержаны 7 человек. Параллельно неотложные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще 3 человека - в частности организатор сети и два его сообщника.
Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.