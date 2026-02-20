В Сахаре найден уникальный динозавр 20.02.2026, 12:45

Палеонтолог Пол Серено с реконструированным черепом спинозавра мирабилиса

Фото: University of Chicago

Ученые заявили, что ничего подобного ранее не встречали.

В одной из самых суровых пустынь мира найден совершенно новый вид динозавров — окаменелости указывают, что его череп был украшен великолепным гребнем — ничего подобного ранее не наблюдали у спинозавров.

За миллиарды лет наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, в том числе и величественных динозавров, вымерших около 66 миллионов лет. Благодаря обнаруженным окаменелостям сегодня нам известно многое об их жизни, однако теперь ученые, похоже, открыли совершенно новый вид, пишет Science Alert.

Окаменелые останки удивительного вида были обнаружены учеными в пустыне Сахара. Любопытно, что на черепе спинозавра также был обнаружен великолепный гребень, который ранее не встречался ни у одного из представителей этого вида.

Новый вид получил название Spinosaurus mirabilis, что означает «чудесная шиповидная ящерица». Однако это открытие раскрывает не только красоту динозавра. Дело в том, что спинозавры в основном находили в прибрежных отложениях, однако окаменелые останки нового вида были обнаружены в глубине Нигера — в сотнях километров от любого океана.

По словам команды во главе с Полом Серено из Чикагского университета, они с коллегами оказались неготовы к такому открытию. Находка была настолько внезапной и удивительной, что вызвало у команды сильные эмоции.

В ходе экспедиции один из членов команды создал 3D-цифровые модели найденных костей для сборки черепа – на солнечной энергии посреди Сахары. Взглянув на результаты моделирования, ученые по-настоящему осознали значимость открытия.

Фото: Dani Navarro

Известно, что Spinosaurus mirabilis обладал острыми, сцепляющимися зубами, напоминающими зубы современных крокодилов, и напоминал длинношеих динозавров, погребенных в близлежащих речных отложениях. В результате Серено с коллегами пришли к выводу, что новый вид, вероятно, вел полуводный образ жизни в лесистой местности.

По словам Серено, новый вид выглядел как своего рода «адская цапля», которая без проблем могла заходить на своих крепких ногах в воду глубиной о двух метров. Однако большую часть времени спинозавр все же проводил на мелководье в поисках рыбы.

Гребень в форме сабли, безусловно красив, однако ученые все еще не знают, какой цели он служил. Команда исследователей предполагает, что когда-то он был покрыт кератином — возможно, ярко окрашенным, как клюв тукана — вероятно, это создавало визуальный эффект.

