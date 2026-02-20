28 мая 2026, четверг, 13:10
  20.02.2026, 12:59
У белоруса конфисковали автомобиль в России

Что случилось?

В России сотрудники ГИБДД остановили белоруса, который, как оказалось, лишен прав, но документы не сдал, пишет AV.BY. Также у мужчины имелись признаки опьянения. При помощи алкотестера концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе установить не удалось, и гражданину РБ предложили пройти медосвидетельствование. Он отказался.

В начале февраля суд Смоленской области вынес водителю приговор.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ему назначен штраф в размере 210 000 рублей (около $2,8 тыс.) с лишением права управлять ТС сроком на 2 года.

Автомобиль белоруса конфисковали. Суд отметил, что препятствий к конфискации транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, не имеется, поскольку, согласно законодательству, конфискации подлежит транспорт, принадлежащий обвиняемому и использованный им при совершении преступления, предусмотренного в том числе указанной выше статьей. Приобретение и регистрация ТС на территории иностранного государства не свидетельствуют о невозможности применения положений ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества).

Кроме того, в силу ч. 1 ст. 3 УПК РФ производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранцами или лицами без гражданства на территории России, ведется в соответствии с правилами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

